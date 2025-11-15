circle x black
Causa alla Bbc, Trump rilancia: "Potrei chiedere anche 5 miliardi"

Il presidente Usa annuncia un'azione legale per la prossima settimana: "Hanno barato. Se non lo faccio non posso impedire che accada di nuovo"

Donald Trump - Afp
15 novembre 2025 | 08.29
Redazione Adnkronos
Nessun perdono per la Bbc ma, anzi, un rilancio sui danni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che intraprenderà un'azione legale contro l'emittente britannica per il modo in cui la trasmissione 'Panorama' ha modificato il suo discorso, anche dopo che la società si è scusata rifiutandosi tuttavia di risarcirlo. Parlando ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha spiegato infatti che "faremo causa per una cifra compresa tra 1 e 5 miliardi di dollari, probabilmente la prossima settimana".

Giovedì, la Bbc ha affermato che la modifica del discorso del 6 gennaio 2021 aveva involontariamente dato "l'impressione errata che il presidente Trump avesse fatto un appello diretto ad azioni violente" e ha affermato che non sarebbe stato più trasmesso. La società si è scusata con il presidente, ma ha dichiarato che non avrebbe pagato alcun risarcimento finanziario. L'emittente ha rilasciato questa dichiarazione dopo che gli avvocati di Trump hanno minacciato di fare causa, chiedendo 1 miliardo di dollari di danni se la società non avesse ritrattato, presentato delle scuse e pagato un risarcimento.

"Penso di doverlo fare", ha detto Trump ai giornalisti a proposito del suo piano di intraprendere un'azione legale. "Hanno barato. Hanno cambiato le parole che uscivano dalla mia bocca". Poco prima di salire a bordo dell'aereo, il presidente Usa aveva dichiarato: "Se non lo fai, non puoi impedire che accada di nuovo ad altre persone" e aveva definito la modifica "atroce" e "peggiore della questione Kamala", riferendosi a una disputa che aveva avuto con la Cbs in merito a un'intervista nel programma 60 Minutes con la sua avversaria alle elezioni del 2024 Kamala Harris.

