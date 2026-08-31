circle x black
Cerca nel sito
 

Nuovi scontri a Ceuta tra migranti e polizia, agenti sparano in aria per disperdere folla

Hanno cercato di disperdere centinaia di persone che tentavano di entrare in una struttura di accoglienza allestita dal governo spagnolo

Polizia spagnola schierata - (Afp)
Polizia spagnola schierata - (Afp)
31 agosto 2026 | 13.58
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Nuovi scontri a Ceuta tra migranti e polizia oggi lunedì 31 agosto, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno sparato in aria diversi colpi per disperdere centinaia di persone che tentavano di entrare in una struttura di accoglienza allestita dal governo spagnolo. Secondo quanto riporta 'El Mundo', gli agenti hanno poi istituito un cordone di polizia nella zona di Loma Colmenar.

Questa mattina l'esercito ha allestito una grande tenda bianca e ha permesso a qualche centinaio di migranti di entrare, ma la maggior parte è stata lasciata fuori. Secondo la ricostruzione di 'El Mundo', questo ha provocato momenti di tensione tra i giovani, che sono degenerati quando la polizia li ha dispersi.

"Abbiamo dovuto sparare colpi in aria, ma non è stato troppo problematico", hanno detto fonti di polizia al quotidiano spagnolo. "Stimo che in questo quartiere ci fossero fino a 5.000 migranti. Era una situazione assolutamente inaccettabile'', ha dichiarato un funzionario di polizia a condizione di anonimato.

Intanto oggi l'Italia ha prorogato di 15 giorni i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna. E Madrid ha reagisto dal canto suo facendo la stessa cosa, prolungando dunque la sospensione dell'accordo di Schengen.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
spagna ceuta migranti ceuta migranti ceuta scontri polizia spagna news
Vedi anche
News to go
Islanda dice no all'Unione europea, referendum fallito
Ranucci, La Russa: "Mai chiesta la sostituzione del giornalista, semmai andava abolita la metodologia Report" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, si avvicina la scadenza per i negozianti
News to go
Ucraina, Ue prepara nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia
News to go
Stipendio più basso in busta dopo le ferie, cosa dice la Cassazione
Tetti distrutti e danni alla torre simbolo della città, Cremona devastata dal maltempo - Video
News to go
Concessioni balneari, governo prepara nuove regole
Incendi in Sardegna, notte di fuoco ad Arzana: dall'alba in volo due Canadair - Video
Scajola: "Mondiale 12 metri a Imperia passaggio di testimone all'America's Cup a Napoli"
L'auto del comico Cosmin devastata dalla grandine nel bresciano, il video ironico
Mercati positivi dopo intervento di Warsh, dollaro debole e oro in calo
Vibo Valentia, appicca il fuoco in un bosco ma viene ripreso da un drone - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza