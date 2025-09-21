circle x black
Charlie Kirk, la vedova: "Indosso suo ciondolo insanguinato"

Erika Kirk ha raccontato in un'intervista che la collana è stata rimossa dal corpo di Kirk mentre i medici tentavano di fermare l'emorragia

Charlie Kirk (Afp)
21 settembre 2025 | 19.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Erika Kirk, vedova dell'attivista conservatore Charlie Kirk, ha dichiarato di indossare un ciondolo macchiato di sangue che suo marito portava al momento in cui è stato colpito da un proiettile la scorsa settimana nello Utah.

Intervistata dal New York Post, Erika ha raccontato che la collana è stata rimossa dal corpo di Kirk mentre i medici tentavano di fermare l’emorragia. La donna ha aggiunto che Kirk aveva ricevuto numerose minacce di morte nell’ultimo anno. Un amico gli aveva suggerito di parlare da dietro un vetro antiproiettile, ma Kirk aveva risposto: "Non ancora", secondo quanto riferito dalla vedova.

