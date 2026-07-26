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Abdul B., cittadino tedesco di origine libanese sostenitore dello Stato Islamico

Le autorità tedesche hanno allargato la loro caccia all'uomo anche ai Paesi confinanti, scrive Bild

Il luogo dell'attacco (Afp) e Abdul B.
Il luogo dell'attacco (Afp) e Abdul B.
26 luglio 2026 | 11.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Abdul B., il 21enne sospetto autore dell'attacco di ieri notte al Pride di Berlino, a cui la polizia tedesca sta dando la caccia, è nato a Berlino nel 2005 ed è un cittadino tedesco di origine libanese. Lo scrive Bild citando fonti della sicurezza tedesca, che precisano che il giovane era noto alle autorità per crimini come aggressione aggravata ed estorsione, per i quali è stato fino allo scorso maggio in un carcere minorile, e per essere un sostenitore dello Stato Islamico. Il giornale rende noto anche che le autorità tedesche hanno allargato la loro caccia all'uomo anche ai Paesi confinanti, allertando Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia e Danimarca. Nell'attacco una persona è stata uccisa e altre 16 sono state ferite.

L'appello della polizia

"Non avvicinatelo, potrebbe essere armato e pericoloso". Si conclude così il comunicato della polizia tedesca con cui è stata diffusa la foto di Abdul B.. La polizia e la procura di Berlino hanno esortato la cittadinanza a chiamare immediatamente il numero delle emergenze, il 110, in caso di avvistamento del sospetto.

La polizia tedesca sta inoltre cercando di verificare se effettivamente vi sia stato, dopo lo schianto del furgone contro la folla che stava partecipando al Pride di Berlino nel Tiergarten park, qualcuno che è sceso dal mezzo per attaccare le persone con un'arma da taglio. Alcuni testimoni infatti dicono di aver visto persone con ferite da arma da taglio, e qualcuno ha anche parlato di un uomo vestito di nero che brandiva un machete.

Per gli inquirenti, infine, non è ancora chiaro se il sospetto fosse alla guida del mezzo che si è andato a schiantare contro un albero, e quindi non escludono la possibilità di complici. Secondo la ricostruzione fornita, la persona alla guida del furgone, che è rimasto gravemente danneggiato nello schianto, immediatamente dopo si è data alla fuga.

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