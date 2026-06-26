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Pechino, un aereo contro il grattacielo più alto della città - Video

Lo schianto nel distretto finanziario della capitale

26 giugno 2026 | 17.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un aereo leggero ha colpito la Citic Tower, il grattacielo più alto di Pechino, provocando evacuazioni e la caduta di detriti nel cuore del distretto finanziario della capitale cinese. Lo riportano vari media e numerosi video diffusi sui social media, che mostrano l'impatto contro i piani superiori dell'edificio, alto 528 metri e noto anche come China Zun.

Le immagini circolate online mostrano detriti precipitare dalla sommità della torre e, secondo alcune ricostruzioni, anche parti del velivolo e la rottura di un finestrino di un taxi a terra. Secondo un giornalista della Cnn presente sul posto, diverse persone evacuate dal grattacielo si sono radunate in strada insieme ai mezzi dei vigili del fuoco, della polizia e alle ambulanze. Le autorità non hanno ancora fornito spiegazioni ufficiali sull'incidente e restano ignote le condizioni di eventuali occupanti del velivolo.

Dalle immagini online sembra si tratti di un Sunward SA 60L Aurora, un aereo leggero di produzione cinese in dotazione a una compagnia di aviazione locale, mentre dati di tracciamento circolati online indicano una possibile traiettoria di volo anomala prima dell'impatto. L'episodio avviene in un contesto di rigide restrizioni sullo spazio aereo di Pechino, dove dall'inizio di maggio è vietato l'uso di droni senza autorizzazione.

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cina aereo cina aereo pechino Citic Tower
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