Colombia, Trump impone sanzioni al presidente Petro

Nei giorni scorsi il presidente Usa lo aveva definito un "leader illegale della droga". La replica: "Non un passo indietro e mai in ginocchio"

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro
Il presidente della Colombia, Gustavo Petro
24 ottobre 2025 | 21.48
Redazione Adnkronos
L'Amministrazione Trump ha imposto sanzioni contro il presidente della Colombia, Gustavo Petro, intensificando lo scontro con Bogotá, accusata da Washington di favorire il traffico internazionale di droga.

Le misure, annunciate dall'Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro americano, colpiscono quattro persone, inserite nella lista dei "cittadini appositamente designati", tra cui Petro e il ministro dell'Interno, Armando Benedetti.

Nei giorni scorsi Donald Trump aveva definito Petro un "leader illegale della droga", accusandolo di aver permesso al narcotraffico di prosperare durante il suo governo.

Da parte sua Petro ha reagito con tono di sfida alla decisione. "Non un passo indietro e mai in ginocchio", ha scritto Petro sui social media, richiamando gli slogan dei movimenti rivoluzionari sudamericani.

