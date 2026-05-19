circle x black
Cerca nel sito
 

Controllo investimenti esteri: via libera Ue per proteggere settori chiave (difesa, Ia, semiconduttori)

Il Parlamento Ue approva nuove norme per il controllo degli investimenti esteri in settori strategici come difesa, Ia e semiconduttori, tutelando la sicurezza europea.

La sede del Parlamento Europeo a Bruxelles - Foto Adnkronos
La sede del Parlamento Europeo a Bruxelles - Foto Adnkronos
19 maggio 2026 | 15.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Via libera dal Parlamento Europeo a nuove norme sul controllo degli investimenti esteri. Oggi a Strasburgo l'Aula ha approvato in via definitiva un aggiornamento delle norme Ue sul controllo degli investimenti provenienti da Paesi extra Ue, per prevenire rischi per la sicurezza.

CTA

Con 508 voti a favore, 64 contrari e 90 astensioni, gli eurodeputati hanno dato l'ok all’accordo con gli Stati membri che rende obbligatorio il controllo degli investimenti esteri in settori sensibili come difesa, semiconduttori, intelligenza artificiale, materie prime critiche e servizi finanziari, per prevenire potenziali rischi per la sicurezza o l’ordine pubblico, mantenendo al contempo l’apertura ai capitali stranieri.

Le procedure applicabili ai meccanismi nazionali di controllo saranno semplificate, per ridurre la complessità e rendere l’Ue un luogo più attrattivo per gli investitori. Sarà inoltre rafforzata la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dei controlli e la Commissione, facilitando il coordinamento e le azioni congiunte sui rischi per la sicurezza transfrontalieri. Le nuove norme si applicheranno anche alle operazioni all’interno dell’Ue in cui l’investitore sia in ultima analisi controllato da persone fisiche o giuridiche di Paesi terzi.

Durante i negoziati, la Commissione si era impegnata a definire le condizioni applicabili agli investimenti esteri in specifici settori strategici. La Commissione ha rispettato l'impegno presentando, il 4 marzo scorso, la proposta legislativa dell'Industrial Accelerator Act.

Secondo il relatore del Parlamento, Raphaël Glucksmann (S&D, Francia), "con questo testo chiudiamo un capitolo di ingenuità europea. Alcuni Stati stranieri cercano di indebolirci. Voltiamo pagina rispetto alla cecità volontaria degli Stati membri, che hanno permesso ad attori stranieri di prendere il controllo di settori sensibili della nostra economia. Ma il nostro lavoro sugli investimenti esteri non è finito: la lotta per l’indipendenza e la sovranità dell’Europa continua, ora con l'Industrial Accelerator Act".

Il nuovo regolamento dovrà ora essere formalmente approvato anche dal Consiglio, prima di entrare in vigore ed essere applicato 18 mesi dopo la pubblicazione. Il regolamento sul controllo degli investimenti diretti esteri era entrato in vigore l’11 ottobre 2020: dopo una valutazione sul suo funzionamento, la Commissione ha proposto una revisione della normativa, nel gennaio 2024, per affrontare alcune criticità. La pandemia di Covid-19, la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e altre tensioni geopolitiche hanno evidenziato, sottolinea infine il Parlamento, la necessità di individuare i rischi e rafforzare la protezione degli asset strategici dell’Ue rispetto ad alcuni investimenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ue investimenti esteri Ue controllo investimenti esteri Ia difesa semiconduttori
Vedi anche
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza