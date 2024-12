Un tribunale sudcoreano ha spiccato un mandato di arresto per il presidente sospeso Yoon Suk Yeol in relazione al suo fallito tentativo di imporre la legge marziale. "Il mandato di arresto e il mandato di perquisizione per il presidente Yoon Suk Yeol sono stati emessi questa mattina", ha dichiarato in un comunicato l'autorità che conduce l'indagine congiunta contro Yoon. "Non è stato fissato alcun calendario per ulteriori procedimenti".

È la prima volta nella storia della Corea del Sud che un presidente in carica è oggetto di un'azione legale di questo tipo. Yoon Suk Yeol è ancora ufficialmente in carica in attesa di una sentenza della Corte costituzionale sul suo impeachment, deciso il 14 dicembre dall'Assemblea nazionale. Attualmente è sospeso dall'incarico e si prevede che la Corte confermi o respinga la sua destituzione entro la metà di giugno.

Il 3 dicembre Yoon ha dichiarato inaspettatamente la legge marziale ma è stato costretto a fare marcia indietro poche ore dopo, sotto la pressione dei parlamentari e di migliaia di manifestanti.