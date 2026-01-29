A rivelarlo è Rts, precisando che si tratta del capo del dipartimento di sicurezza pubblica del comune
La Procura della Repubblica vallesana ha iscritto una quarta persona nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana. A rivelarlo è Rts, precisando che si tratta del capo del dipartimento di sicurezza pubblica del comune di Crans-Montana, che sarà interrogato dai procuratori incaricati dell'inchiesta sulla tragedia del 1° gennaio. Secondo le informazioni raccolte da Rts, sarà ascoltato tra una settimana, il 6 febbraio. Il suo interrogatorio è legato al fatto che il comune di Crans-Montana non ha effettuato ispezioni al bar Le Constellation dal 2019.