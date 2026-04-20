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Crisi carburante aerei: l'Europa tra Stretto di Hormuz e scorte limitate

Allarme per il jet fuel in Europa: la Commissione Ue monitora la situazione, con l'incertezza che perdura sulla praticabilità dello Stretto di Hormuz e scorte insufficienti, con probabili impatti sui voli estivi.

Un aereo in pista attende il rifornimento di carburante - Fotogramma/Ipa
Un aereo in pista attende il rifornimento di carburante - Fotogramma/Ipa
20 aprile 2026 | 13.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per la Commissione Europea, la "disponibilità di carburante per gli aerei è una priorità". Lo dice la portavoce dell'esecutivo Ue Eva Hrncirova, durante il briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles. Secondo la portavoce, "in questo momento non ci sono carenze di carburanti nell'Ue", ma "la situazione non è ideale", a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz.

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Il ruolo della Commissione, ha aggiunto, è quello di "prepararsi per diversi scenari". Anche se "abbiamo una capacità significativa di raffinazione del petrolio (ma non sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, ndr). Tutto dipende da come si svilupperà la situazione" nel Medio Oriente. La portavoce ha evitato di rispondere ad un giornalista che le ha chiesto se poteva prenotare un volo per le vacanze estive in Spagna, senza rischiare la cancellazione più avanti per via della carenza di carburante: "Non posso darti consigli, sta a te decidere dove andare in estate", ha tagliato corto.

Hrncirova ha però ricordato che le regole Ue sulla tutela dei passeggeri aerei forniscono una certa protezione ai viaggiatori. Il problema delle possibili carenze di carburante per gli aerei in vista delle vacanze estive riguarda molte persone: l'incertezza al riguardo sta già avendo effetti tangibili sulle prenotazioni in vista dell'estate (la compagna scandinava Sas ha annunciato la cancellazione di un migliaio di voli a causa del caro carburante). Il capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Fatih Birol ha detto due settimane fa, in una intervista all'Ap, che l'Europa dispone di carburante per gli aerei solo per "sei settimane" e ha definito la situazione globale "davvero critica".

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carburante aerei Ue Iran jet fuel viaggi estate 2026
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