Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su X risponde a chi parla di presenza di un aereo italiano vicino Hodeidah, il porto dello Yemen colpito dal raid di Israele che ha schierato gli F-35 nell'operazione contro gli Houthi.

"L'Italia ha un KC767 in volo in quella zona ma non per compiti di rifornimento in volo, ma per trasporto in combinazione con un C130 per la normale attività a Gibuti e Mogadiscio. Attività esclusivamente italiane", scrive Crosetto su X.