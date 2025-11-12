circle x black
Cerca nel sito
 

Dal maglione "AmeriChristmas" ai pigiami, Trump lancia la sua collezione per feste

Il presidente Usa lancia la sua linea di prodotti dedicati alle festività, una vasta selezione di regali pensati per tutti i gusti in vendita sul Trump Store

La collezione dedicata alle feste sul Trump Store
La collezione dedicata alle feste sul Trump Store
12 novembre 2025 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In occasione della visita alla Casa Bianca del leader siriano Ahmed al-Sharaa, che ha ricevuto in dono da Donald Trump una boccetta del profumo Victory 45-47, il presidente americano ha colto l’occasione per riportare sotto i riflettori la propria linea di prodotti ufficiali. Proprio in questi giorni, infatti, il Trump Store - l'unico a vendere solo prodotti "Made or Decorated in the Usa" - ha lanciato la collezione invernale 'Holiday Gift Guide', presentata come un modo per "rendere le vacanze di nuovo grandi".

Il negozio - che per ora non spedisce all'estero - propone per le festività natalizie una vasta selezione di regali pensati per tutti i gusti: dalle racchette da pickleball (173 euro) ai set di pigiami in velluto (168 euro), dalle fiaschette in pelle (31 euro) alle classiche sfere natalizie con la neve (77 euro). Tra i 'must-have' della stagione spiccano i maglioni natalizi "AmeriChristmas" (44 euro), la vestaglia "Trump Deluxe Robe" (46 euro) e il set completo per la casa - accappatoio, ciabatte e candela profumata - proposto a 150 euro.

Nella nuova collezione figurano anche un set di spray per ambienti in offerta speciale (177 euro, scontato da 245 euro), che include la fragranza all’"abete di Fraser", ispirata al celebre albero di Natale della Trump International Hotel and Tower di Chicago. Tra le novità, la "coperta decorata Trump" (65 euro), le carte da gioco firmate (17 euro), la coperta di lino America the Beautiful (58 euro), il calendario dell’Avvento patriottico (36) e la serie di schiaccianoci "Trump Nutcracker", a partire da 46 euro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trump store trump regali feste trump sito trump prodotti sito ufficiale
Vedi anche
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza