Nel pieno dell’escalation della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, l’ambasciatore cinese a Washington, Xie Feng, ha invitato gli Stati Uniti a evitare politiche protezionistiche che potrebbero danneggiare l’economia globale, citando come monito lo storico Smoot-Hawley Act del 1930 che aggravò la Grande Depressione. Parlando durante un evento all’ambasciata sulla medicina tradizionale cinese, Xie ha usato metafore mediche per descrivere la situazione attuale: "Non si può curare un mal di testa concentrandosi solo sulla testa o un dolore ai piedi guardando solo ai piedi - ha detto - E certamente non si dovrebbe prescrivere medicine agli altri quando si è malati".

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, Xie ha affermato che "la lezione dello Smoot-Hawley Act è ancora attuale", riferendosi alla legge che alzò drasticamente i dazi negli anni '30, provocando una contrazione del commercio mondiale e aggravando la crisi economica. L’ambasciatore ha messo in guardia contro la "militarizzazione dell’interdipendenza economica", sottolineando che "costruire muri tariffari ostacola il commercio globale, interrompe le catene di approvvigionamento e danneggia le fondamenta della crescita economica mondiale".

Xie ha infine avvertito che l’interruzione delle catene di fornitura porterà a "carenze, aumento dei prezzi e danni per tutti". Attualmente, il presidente Donald Trump ha imposto dazi per un totale del 145% sulle importazioni dalla Cina, portando l’aliquota effettiva a circa il 156%, mentre Pechino ha risposto con tariffe fino al 125%. Nonostante le crescenti tensioni, Trump ha lasciato intravedere spiragli di dialogo: "Penso che con la Cina raggiungeremo un ottimo accordo", ha dichiarato.

La posizione del Giappone

Il premier giapponese Shigeru Ishiba ha invitato Washington a tenere distinti i temi della sicurezza e del commercio nelle trattative in corso per attenuare l’impatto della guerra dei dazi avviata da Trump. Sebbene le nuove tariffe del 24% sulle esportazioni giapponesi siano al momento sospese per un mese e mezzo, rimangono in vigore altre misure, tra cui un dazio del 10% aggiuntivo, oltre a quelli già applicati su acciaio, alluminio e veicoli.

Trump aveva messo in discussione anche l’accordo bilaterale di sicurezza del 1960, criticandolo per l’apparente mancanza di reciprocità. Ishiba ha replicato in Parlamento affermando che il trattato non impone l’obbligo per il Giappone di difendere gli Stati Uniti, ma neppure prevede una protezione unilaterale da parte americana, come sostenuto da Trump.

Il premier ha ribadito l’importanza di evitare che le tensioni commerciali influenzino le relazioni in materia di difesa. "Non è appropriato trattare sicurezza e commercio come un tutt’uno", ha dichiarato Ishiba all’agenzia Kyodo, auspicando un esito positivo dei negoziati in corso e un possibile modello per future intese globali.

La posizione di Seul

Il governo sudcoreano invierà il ministro del Commercio Ahn Duk Geun e il ministro delle Finanze Choi Sang Mok a Washington per negoziare con l’amministrazione statunitense in merito ai dazi del 25% annunciati da Trump all’inizio di aprile. I colloqui si terranno giovedì e venerdì su richiesta degli Stati Uniti, secondo quanto riferito in una nota ufficiale. Il presidente ad interim Han Duck Soo ha adottato una linea conciliante, affermando in un’intervista al Financial Times che Seul "non risponderà con misure ritorsive", sottolineando il debito storico del Paese verso Washington dopo la guerra di Corea.

I dazi, se confermati al termine del periodo di sospensione di 90 giorni, potrebbero colpire duramente l’economia sudcoreana, fortemente orientata all’export. Han ha evidenziato il ruolo cruciale degli aiuti, della tecnologia e delle garanzie di sicurezza statunitensi nello sviluppo economico del Paese, facendo intendere che Seul cercherà di evitare uno scontro commerciale diretto con Washington.