Dallo stop ai dazi al boom di Wall Street, tutto attraverso i post di Donald Trump, con il 'bonus' di video che fanno discutere. La ricostruzione della convulsa giornata del 9 aprile passa anche attraverso l'analisi dei messaggi pubblicati dal presidente degli Stati Uniti sul social Truth. Le montagne russe dei mercati hanno finito per favorire chi ha azzeccato la strategia e indovinato i tempi per le operazioni, tenendo magari in considerazione i messaggi pubblicati da Trump.

Prima, nel pieno della bufera, "state calmi" per aprire la giornata di ieri. Poi, in tarda mattinata, l'invito a investire ("E' un ottimo momento per comprare") con tanto di sigla DJT. Quindi, poco dopo le 19 italiane, con Wall Street in difficoltà, l'annuncio ("Stop alle tariffe per 90 giorni, tranne che per la Cina") e il boom della Borsa.

Trump ha risposto alle domande dei cronisti nello Studio Ovale nella tarda serata italiana e ha spiegato che la decisione di congelare i dazi è maturata nella mattinata di ieri. "Ci ho pensato negli ultimi giorni, ho parlato con il mio team e abbiamo deciso di agire. La decisione è arrivata stamattina presto (ieri mattina, ndr). Bisogna essere flessibili. La gente aveva paura, ha iniziato a sentirsi a disagio'', le parole del presidente per giustificare la retromarcia. Tra una dichiarazione e un post, ecco anche i video che rimbalzano sui social e 'condiscono' la ricostruzione cronologica.

🚨 TRUMP - JUST NOW, ON MARKETS: "It's up almost 2,500 points. Nobody's ever heard of it. It's got to be a record."pic.twitter.com/s950sUEfZf — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 9, 2025

Nel cortile della Casa Bianca, nel primo pomeriggio americano, Trump riceve gli assi del motorsport a stelle e strisce e prima di posare per le foto esulta per la fiammata di Wall Street subito dopo lo stop ai dazi. La Borsa "è salita di 2500 punti, nessuno ha mai sentito niente del genere. Deve essere un record", le parole del presidente captate da un microfono puntato verso un capannello attorno a Trump.

“This is Charles Schwab…it’s not just a company, it’s actually an individual!” President @realDonaldTrump 🤣🤣 pic.twitter.com/uOHJF8VD4v — Margo Martin (@MargoMartin47) April 9, 2025

Sotto i riflettori, finisce anche un video pubblicato su X da Margo Martin, componente dello staff che si occupa della comunicazione del presidente. La clip documenta uno scambio di battute nello Studio Ovale, dove Trump conversa con alcuni ospiti. "Lui è Charles Schwab... non è un'azienda, è un individuo...", dice Trump indicando il magnate 88enne che, secondo Forbes, ha un patrimonio di quasi 12 miliardi di dollari.

"Lui ha fatto 2 miliardi e mezzo oggi, lui ha guadagnato 900 milioni...", dice il presidente tra le risate dei presenti. Le parole di Trump non passano inosservate. I commenti abbondano e il video rimbalza su una serie di profili che non si concentrano sull'aspetto umoristico: "E' corruzione, insider trading o una coincidenza?", si chiede qualche utente.