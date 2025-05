Difendere la democrazie da interferenze straniere: la nuova sfida della Commissione Europea

Come si difende la democrazia in Europa dalle interferenze straniere e quali sono le minacce di una guerra ibrida? Questo il tema al centro del panel organizzato a Roma dall'ambasciata di Polonia, in occasione del semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione europea, e dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea, dove esponenti di istituzioni e organizzazioni si sono confrontati sui rischi che corrono le nostre democrazie a fronte di una serie di elementi, come manipolazione di informazioni, interferenze nelle elezioni, propaganda tramite social e fake news.