L'Italia, in seguito all'approvazione definitiva della direttiva anticorruzione, "dovrà criminalizzare obbligatoriamente almeno due dei reati più gravi che rientrano nell'ambito dell'abuso d'ufficio". Lo ha detto Raquel Garcìa Hermida-Van Der Walle (Renew, Paesi Bassi), relatrice del Parlamento Europeo per la direttiva.

Sebbene in Italia, ha spiegato l'europarlamentare rispondendo ad una domanda in conferenza stampa a Bruxelles dopo il voto nella miniplenaria, "il reato di abuso d'ufficio sia stato abolito, dovrà essere de-abolito".

"Posso affermare con assoluta certezza - ha aggiunto l'eurodeputata dei Democraten-66 - che questa è stata probabilmente una delle vittorie più importanti in questa negoziazione e per questo Parlamento".

Perché a un certo punto, ha aggiunto Hermida-Van der Walle, "bisogna dimostrare, come Parlamento, che ci preoccupiamo dell'interesse generale, a prescindere dalla posizione politica dei diversi Stati membri, a prescindere dagli interessi politici dei diversi Stati membri o governi".

"Siamo qui in Parlamento, con il nostro mandato, e il nostro mandato è stato molto chiaro in materia di abuso d'ufficio. Sono quindi estremamente lieta che l'Italia, pur rimanendo entro i limiti previsti da una direttiva, dovrà affrontare la questione".

A chi le ha fatto notare che Fratelli d'Italia sostiene che quanto descritto nell'articolo 7 sia in qualche modo già contemplato dai reati esistenti nella legislazione italiana e che non si tratti dell'introduzione di un nuovo reato di abuso d'ufficio, l'eurodeputata replica: "Non spetta a me entrare nel merito delle definizioni con il governo italiano ma, se non ritenessero la questione così importante, non si sarebbero opposti con tanta forza. Immagino che questa sia la risposta", ha concluso.