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Dirigente Ist. Orsa Maggiore Roma: "Behind Your Screen accolto con entusiasmo dai ragazzi"

08 ottobre 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
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Il progetto Behind Your Screen "è stato accolto dall'istituto con grande entusiasmo perché quella dell'utilizzo dei social network da parte dei più giovani è una tematica su cui noi come scuola ci interroghiamo già da diverso tempo: hanno fatto tante domande, hanno scritto e riportato alle famiglie. E il loro feedback è stato veramente importante". Cosi la dirigente scolastica dell'istituto Comprensivo 'Orsa Maggiore' di Roma, Ida Romano, nel corso della presentazione del progetto didattico per l'educazione civica che permetterà agli studenti di contrastare la disinformazione e costruire una cittadinanza digitale critica, tenutasi presso l'istituto da lei coordinato e attivo nel quartiere Torrino.

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