Trump attacca il New York Times: "Sondaggi falsi contro di me, dovrebbero essere considerati reati"

Il presidente statunitense attacca ancora il quotidiano su Truth Social

Donald Trump - Ipa
22 gennaio 2026 | 18.39
Redazione Adnkronos
Donald Trump vuole portare in tribunale il New York Times, che cita sondaggi "falsi" che mettono in dubbio i risultati della sua amministrazione. In un post su Truth, il presidente americano scrive: "Bisogna fare qualcosa per i sondaggi falsi! Sono davvero fuori controllo. Abbiamo la migliore economia nella storia del nostro Paese, abbiamo il confine più forte della storia, nessuno ha mai fatto un lavoro come quello che ho fatto io, e mi danno solo il 40% dei consensi. I democratici hanno distrutto la sanità, io sto cercando di sistemarla e loro mi danno numeri bassi falsi. I sondaggi falsi sull'economia, sui confini, su praticamente tutto, sono ridicoli e pericolosi".

Invece, sostiene Trump, "i sondaggi reali sono ottimi, ma si rifiutano di pubblicarli... Il New York Times e tanti altri pubblicano sondaggi che sono palesemente falsi. Sono diventati squilibrati e malati. Soffrono di un grave caso di sindrome da squilibrio da Trump (Tds). La loro copertura delle elezioni del 2024 è stata pessima e completamente sbagliata, eppure non sono mai stati chiamati a risponderne. Ma io li sto chiamando a risponderne con la causa che ho intentato e che sta facendo il suo corso nei tribunali. Devono pagare un prezzo per le notizie false e fraudolente e, si spera, in un futuro non troppo lontano, lo faranno!".

"I sondaggi falsi e fraudolenti dovrebbero essere considerati, virtualmente, un reato penale", ha affermato il presidente su Truth Social, citando ad esempio quando "tutti i media anti-Trump che mi hanno seguito durante le elezioni del 2020 hanno mostrato sondaggi che erano palesemente sbagliati". "Sapevano cosa stavano facendo, cercando di influenzare le elezioni, ma ho vinto in modo schiacciante - ha ribadito Trump - eppure se si esaminano il fallimentare New York Times, le fake news della Abc, della Nbc e della Cbs, la Cnn con i suoi bassi ascolti o l'ormai defunta Msdnc, i sondaggi erano tutti fraudolenti e non avevano nulla a che vedere con i risultati finali".

"Bisogna fare qualcosa per i sondaggi fraudolenti. Anche i sondaggi di FoxNews e del Wall Street Journal sono stati, nel corso degli anni, terribili! Ci sono ottimi sondaggisti che hanno azzeccato le elezioni, ma i media non vogliono utilizzarli in alcun modo, forma o maniera - ha denunciato - Non è triste ciò che è successo al giornalismo americano, ma farò tutto il possibile per impedire che questa truffa dei sondaggi vada avanti!".

