Il neo presidente Usa Donald Trump, riferisce la Casa Bianca, ha inserito con ordine esecutivo gli Houti nella lista delle organizzazioni terroristiche.

Chi sono gli Houthi

Il gruppo prende il nome da Hussein al-Houthi, che promosse lo zayidismo (branca dello sciismo) e venne ucciso nel 2004 dalle forze governative. Oltre i confini dello Yemen ha in passato preso di mira 'avversari' con missili e droni (nel 2019 sono stati attaccati siti petroliferi in Arabia Saudita, nel 2020 un missile balistico è 'arrivato' a Riad e due anni dopo tre persone sono morte in un attacco con un drone ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti). Per 20 anni non hanno mai smesso di combattere. L'ultimo 'fronte' è stato quello del Mar Rosso che si è aperto dopo l’avvio delle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza. Gli Houthi, "nati e cresciuti per la guerra", secondo gli analisti, hanno usato le loro basi nel nord dello Yemen per lanciare missili e droni contro mercantili e sono diventati protagonisti in Medio Oriente 'sfoggiando' armi sempre più sofisticate.