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Ecr: scissione PiS in Polonia non riduce i numeri degli eurodeputati

Scissione PiS in Polonia: il gruppo Ecr al Parlamento Europeo non dimagrirà, ma Morawiecki decade dalla presidenza Ecr Party. Carlo Fidanza assume l'interim.

Il capodelegazione di Fdi al Parlamento Europeo Carlo Fidanza assumerà la presidenza ad interim dell'Ecr Partty - (Fotogramma/Ipa)
Il capodelegazione di Fdi al Parlamento Europeo Carlo Fidanza assumerà la presidenza ad interim dell'Ecr Partty - (Fotogramma/Ipa)
24 luglio 2026 | 19.09
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) al Parlamento Europeo non dovrebbe accusare riduzioni in conseguenza della scissione che è avvenuta oggi nel PiS, il partito polacco che è la seconda delegazione del gruppo, dopo quella di Fratelli d'Italia.

Per ora, spiegano fonti dell'Ecr, non è chiaro se gli eurodeputati fuoriusciti dal PiS siano 3 o 4. Daniel Buda, Piotr Müller e Michal Dworczyk sono sicuri. Al momento l’intendimento dei fuoriusciti sarebbe quello di rimanere nell'Ecr, che quindi non dovrebbe subire impatti sulla propria composizione numerica.

Diverso il discorso per il partito Ecr. Una volta formalizzata l’espulsione di Mateusz Morawiecki dal PiS, l'ex premier decadrà anche dalla presidenza dell'Ecr Party, poiché da statuto non si possono ricoprire cariche se non si appartiene a un partito membro. L’interim verrà assunto da Carlo Fidanza, primo vicepresidente esecutivo, fino alla celebrazione di una nuova assemblea, da convocarsi presumibilmente tra settembre e ottobre nella quale verrà eletto il nuovo presidente del partito.

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Polonia Ecr scissione PiS Mateusz MOrawiecki Carlo Fidanza
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