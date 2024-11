"E' una vittoria mai vista. Abbiamo fatto la storia. Faremo guarire il paese. Il paese ha bisogno di aiuto, aggiusteremo tutto". Donald Trump torna presidente degli Stati Uniti e esulta dopo il trionfo nelle elezioni americane 2024. Il candidato repubblicano, nel cuore della notte, sale sul palco del Convention Center di Palm Beach accompagnato dalla sua famiglia e nel primo discorso da inquilino della Casa Bianca si rivolge ai suoi sostenitori e al paese.

"Lotterò per ogni cittadino, per ogni famiglia. Ogni giorno lotterò con tutte le forze, non mi fermerò mai finché non avremo reso l'America forte, prospera e sicura come i nostri figli meritano e che voi meritate. Sarà davvero un'età dell'oro per l'America. E' una vittoria magnifica per il popolo americano, ci consente di rendere l'America grande di nuovo", dice Trump, snocciolando gli stati che sono stati decisivi per la vittoria "con almeno 315 voti del collegio elettorale. Non c'era un'altra strada per la vittoria. Abbiamo vinto anche nel voto popolare, è fantastico", dice il presidente interrotto dai cori 'Usa! Usa!'.

"Ho accanto a me persone incredibili, hanno fatto un percorso incredibile con me. Sarete orgogliosi di avermi votato", dice raccogliendo i frutti di un viaggio che si è snodato attraverso "900 comizi, ci pensate?". "L'America ci sta dando un mandato senza precedenti, abbiamo ripreso il controllo del Senato e manterremo il controllo della Camera dei Rappresentanti, a quanto pare", dice allargando il discorso al voto per il Congresso. Tra i ringraziamenti, spicca quello per la moglie Melania, "la first lady, che ha il bestseller più venduto in tutto il paese". Applausi per tutti, a cominciare dai figli, tutti presenti sul palco. Quindi, elogi per il vicepresidente JD Vance e per Elon Musk, "un super genio". "Abbiamo una nuova stella, è nata una stella: Elon. E' un uomo straordinario, siamo stati insieme questa notte, ha passato due settimane a Philadelphia, in diverse parti della Pennsylvania, facendo campagna per me", dice Trump.

"Questo è il giorno in cui il popolo americano riconquista il controllo del paese. Vi ripagheremo", prosegue il nuovo presidente. Quindi, l'appello all'unità: "Mettiamo le divisioni degli ultimi 4 anni alle spalle, stiamo uniti. Il successo ci renderà uniti, l'ho già visto accadere durante il mio primo mandato", dice ricordando come, dopo il fallito attentato subito il 13 luglio scorso, c'è chi ha detto che "Dio mi ha salvato la vita per una ragione: la ragione è salvare il Paese e riportare l'America alla sua grandezza". "E' un compito difficile -aggiunge - ma spenderò tutte le energie che ho per il lavoro che mi avete affidato. Lotterò, questo è il lavoro più importante al mondo. Governerò secondo un motto semplice, 'promesse fatte, promesse mantenute'. Nulla mi impedirà di mantenere la parola data".