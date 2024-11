Chiudono i primi seggi nelle elezioni americane 2024. Gli Usa vanno al voto per eleggere il nuovo presidente: la sfida tra Donald Trump e Kamala Harris formalmente si chiude in Kentucky, dove i seggi non ammettono più elettori. Stessa situazione in Indiana, ad eccezione di una manciata di contee ancora 'aperte'. Via via, gli altri stati.

I risultati stato per stato

Trump, come ampiamente previsto, si impone in Kentucky secondo le proiezioni Cnn aggiudicandosi gli 8 grandi elettori in palio. Il candidato repubblicano conquista anche l'Indiana e i suoi 11 elettori. Harris vince nel Vermont, che vale 3 elettori.

Quando verrà annunciato il vincitore