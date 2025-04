L'appello dei due candidati principali alle elezioni in Romania è rivolto alla vasta comunità romena in Italia. George Simion , leader del partito di destra Aur che viene dato in testa da tutti i sondaggi fin dall’inizio della campagna elettorale, e Victor Ponta , l'ex premier candidato come indipendente al voto del 4 maggio, parlano direttamente agli elettori che vivono in Italia con due video messaggi diffusi dall'Adnkronos.