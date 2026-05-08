Uk, batosta per Starmer alle elezioni locali: Farage vola, Labour in crisi

I primi risultati dello spoglio confermano una forte avanzata della formazione populista e sovranista di Farage, capace di conquistare centinaia di seggi nei consigli locali, soprattutto nelle tradizionali roccaforti operaie del nord dell’Inghilterra

Batosta annunciata per il Partito laburista del premier britannico Keir Starmer nelle elezioni amministrative nel Regno Unito, tornata elettorale di importanza cruciale per il peso politico a livello nazionale.

Con lo spoglio ancora in corso, i risultati parziali confermano infatti una forte avanzata della formazione populista e sovranista Reform Uk di Nigel Farage, capace di conquistare centinaia di seggi nei consigli locali, soprattutto nelle tradizionali roccaforti operaie del nord dell’Inghilterra. Simbolico il caso di Hartlepool, storicamente vicina ai laburisti e ora finita nell’orbita di Reform UK.

La tornata elettorale riguarda oltre 5.000 seggi distribuiti in 136 consigli locali inglesi ed è considerata un test politico nazionale cruciale in vista delle prossime elezioni generali britanniche. I dati parziali indicano un crollo del consenso sia per il Labour sia per i Conservatori, segnale di una crescente frammentazione del quadro politico britannico.

Farage ha parlato apertamente di “cambiamento storico davvero molto importante”, rivendicando il successo del suo partito come prova del malcontento diffuso verso l’establishment di Londra. Reform UK sembra aver intercettato soprattutto il voto delle aree industriali impoverite e delle comunità più colpite dalla crisi economica e dal caro vita, territori dove un tempo dominava il Labour.

Per Starmer si tratta di un colpo politico pesante. Eletto nel 2024 con una larga maggioranza parlamentare dopo 14 anni di governi conservatori, il leader laburista sta pagando il calo di popolarità dell’esecutivo, alcune inversioni di linea politica e le difficoltà economiche che continuano a colpire il Paese. Secondo diversi osservatori britannici, il voto locale sta assumendo il valore di un vero referendum sulla sua leadership.