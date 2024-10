Il miliardario tech da oggi in campo in quello che viene considerato il più cruciale tra tutti gli Stati chiave: "Firmate la petizione a sostegno del candidato repubblicano"

Elon Musk oggi, 17 ottobre, sbarca in Pennsylvania, dove rimarrà fino alla prossima settimana per mobilitare a favore di Donald Trump gli elettori dello stato considerato il più cruciale tra tutti gli stati chiave. "Domani sera e fino a lunedì parteciperò a una serie di talk in tutta la Pennsylvania - ha scritto il miliardario tech in un post sul 'suo' X - se volete partecipare a uno dei miei talk, l'ingresso è libero. Dovete solo aver firmato la nostra petizione che sostiene la libertà di espressione, il diritto di avere armi e aver votato a questa elezione".

Musk si riferisce alla petizione lanciata da America Pac, il super Pac da lui fondato, con l'obiettivo di raccogliere un milione di firme negli Stati chiave. Il gruppo, a cui Musk ha versato negli ultimi mesi 75 milioni di dollari, offre anche a chi firma 47 dollari per ogni altro elettore di Stati chiave disposto a sottoscrivere la petizione.

Di fatto, vengono offerti soldi per scovare elettori pro Trump e la cosa, sottolineava nei giorni scorsi New York Times, non è illegale, perché la legge federale considerava un crimine pagare qualcuno per votare o per registrarsi al voto, ma non per firmare una petizione o convincere altre persone a farlo.