Caso Epstein, Melania Trump minaccia di far causa ad Hunter Biden per un miliardo

Nel mirino le dichiarazioni in un'intervista rilasciata all'inizio di questo mese

14 agosto 2025 | 09.00
Redazione Adnkronos
La First Lady americana Melania Trump ha minacciato di fare causa a Hunter Biden per oltre un miliardo di dollari dopo che il figlio dell'ex presidente ha affermato che era stato Jeffrey Epstein - finanziere condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori - a presentarla a quello che sarebbe poi diventato il marito. Gli avvocati che agiscono per conto della First Lady hanno definito l'affermazione "falsa, denigratoria, diffamatoria e provocatoria".

Le dichiarazioni di Biden risalgono a un'intervista rilasciata all'inizio di questo mese, contenente forti critiche sui passati legami tra Trump ed Epstein. Donald Trump, già amico di Epstein, ha affermato che i due hanno litigato all'inizio degli anni 2000.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
