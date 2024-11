Dove c'è Donald Trump, c'è (quasi) sempre Elon Musk. Il presidente e il suo 'socio', onnipresente e protagonista. Mr X, principale sostenitore di Trump nella campagna elettorale 2024, ha conquistato anche un ruolo formale nella squadra di governo e si è preso stabilmente un posto in prima fila. Sempre sotto i riflettori, anche troppo. Al punto, secondo i rumors raccolti da Nbcnews, da far innervosire qualcuno all'interno del cerchio magico del presidente eletto.

La quasi costante presenza del miliardario tech a Mar a Lago in questi giorni in cui il tycoon sta approntando la sua nuova amministrazione sta iniziando a logorare la pazienza di alcuni membri del team Trump e pestando i piedi alla squadra ufficiale di transizione.

"Come se fosse il co-presidente, si vanta con chiunque"

"Si comporta come se fosse il co-presidente e fa in modo che tutti lo sappiano - spiega una delle fonti - si prende un sacco di merito per la vittoria del presidente, vantandosi dell'America Pac e di X con chiunque lo ascolti. Sta cercando di far sentire il presidente Trump in debito con lui, ma - aggiunge il fedelissimo del tycoon - il presidente non è indebitato con nessuno".

Il fondatore di Tesla e SpaceX, che Trump ha nominato alla guida del Doge, acronimo il dipartimento per l'efficienza governativa con un chiaro riferimento al Dogecoin, la criptovaluta preferita di Musk, in questi giorni ha partecipato a colloqui riservati di Trump, a cominciare dalla telefonata con Volodymyr Zelensky. E ieri è stato al fianco del presidente eletto anche durante l'incontro con i repubblicani a Capitol Hill.

Le fonti dell'emittente rivelano che in questa settimana è stato onnipresente, sempre seduto al fianco di Trump, intervenendo in riunioni e telefonate. Ha "un'opinione su tutto, vuole che sembri che la sua parola conti per ogni cosa (anche se non è così)", continuano le fonti ben informate, spiegando che Musk lo fa in un modo così assertivo che sta iniziando a dare fastidio a più di uno del cerchio magico di Trump.

Senza contare, aggiungono, che l'uomo più ricco del mondo - abituato a comandare su tutti - sembra non capire una regola chiave per funzionare nel 'Trump's world', cioè quella di mantenere un basso profilo per non urtare il notorio carattere esplosivo, e altrettanto egocentrico, del tycoon. Invece il miliardario, che ha investito almeno 152 milioni di dollari per la vittoria di Trump, appare più concentrato a spingere la sua agenda piuttosto che quella di Trump: "Nominare persone perché sono leali a Elon non funziona", la considerazione.

La 'versione' di Trump

Interpellata dall'emittente, la portavoce del transition team, Karoline Leavitt ha detto che "Elon Musk e il presidente Trump sono grandi amici e leader brillanti che lavorano insieme per rendere l'America di nuovo grande. Elon Musk è un leader economico unico della sua generazione - ha aggiunto riferendosi all'incarico che gli è stato affidato - la nostra burocrazia federale certamente avrà benefici dalle sue idee e la sua efficienza".

Ma cosa dice Trump? "Ama Mar-a-Lago", la battuta che avrebbe fatto il tycoon parlando con i deputati repubblicani a Washington. Il neo presidente avrebbe infatti scherzato così sul fatto che non riesce a liberarsi di Elon Musk, secondo quanto rivelano alla Cnn fonti che hanno partecipato alla riunione a porte chiuse. Presente ovviamente anche Musk, che è stato lodato più volte dal tycoon, ma che almeno stavolta non avrebbe preso la parola.