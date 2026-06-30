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Esplosione nel Principato di Monaco, tre feriti: è caccia all'uomo

La polizia sta cercando una persona sospettata di aver fatto detonare una bomba artigianale in un palazzo, ferendo gravemente l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la moglie e il figlio. Media: esclusa ipotesi attentato

Principato di Monaco, polizia scientifica sul luogo dell'attentato - Afp
Principato di Monaco, polizia scientifica sul luogo dell'attentato - Afp
30 giugno 2026 | 08.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'esplosione di ieri sera nel Principato di Monaco ha fatto scattare la caccia all'uomo da parte della polizia, che sta cercando una persona sospettata di aver fatto detonare una bomba artigianale che ha ferito tre persone, tutte di nazionalità ucraina e parte di una stessa famiglia composta da padre, madre e figlio. Il padre sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev secondo fonti vicine al dossier, ora in prognosi riservata assieme alla moglie. Il quotidiano Le Figaro ha riferito che le immagini delle telecamere di sorveglianza mostravano un uomo che lasciava cadere uno zaino all'ingresso di un palazzo residenziale poco prima dell'esplosione. Il principe Alberto II di Monaco ha descritto l'attentato come un "crimine efferato" e "uno choc per l'intera comunità monegasca". Ha affermato che "tutti i servizi statali interessati sono attualmente mobilitati" in collaborazione con le autorità francesi competenti.

La magistratura che indaga sull'esplosione ha scartato intanto l'ipotesi che si sia trattato di un attentato. E' quanto ha appreso l'emittente Bfmtv da una fonte vicina alle indagini. Inizialmente la Procura generale aveva ritenuto che si trattasse "probabilmente di un attentato", ma il ministro di Stato monegasco, Christophe Mirmand, aveva invitato alla "cautela nella qualificazione giuridica dei fatti".

Il procuratore generale di Monaco, Thibault Stéphane, ha dichiarato al giornale che due delle vittime versano in condizioni critiche. Bfmtv ha intanto descritto l'ordigno esplosivo come una "bomba contenuta in un pacco", citando il procuratore generale del principato. Secondo quanto riferito, la polizia che indaga sul caso ha ripreso il sospettato mentre posava uno zaino prima di fuggire a piedi, dirigendosi verso il confine francese.

Mirmand ha dichiarato ai media locali che due delle vittime hanno riportato ferite "gravissime", ma non ha rivelato l'identità di nessuna di esse. Il governo monegasco ha affermato che i tre feriti sono stati trasportati in ospedale nella vicina città francese di Nizza. L'esplosione è avvenuta intorno alle 21 di ieri, ora locale. Secondo Mirmand, l'ordigno esplosivo conteneva bulloni e pallini da caccia, e la polizia sta indagando sull'accaduto. "A mia conoscenza, è la prima volta nella storia che un simile evento si verifica nel principato", ha affermato.

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