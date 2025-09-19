circle x black
Estonia, tre Mig russi invadono spazio aereo: "Violazione senza precedenti"

Secondo Tallinn, gli aerei hanno sorvolato il golfo di Finlandia per 12 minuti

Un Mig
19 settembre 2025 | 16.59
Redazione Adnkronos
Tre caccia russi hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia oggi 19 settembre. Lo ha reso noto il governo di Tallinn, precisando che tre caccia MiG-31 hanno sorvolato il Golfo di Finlandia per un totale di 12 minuti senza autorizzazione. Il ministro degli Esteri Margus Tsahkna ha affermato che la Russia ha già violato lo spazio aereo estone quattro volte quest'anno, "il che è di per sé inaccettabile, ma la violazione di oggi, durante la quale tre aerei da combattimento sono entrati nel nostro spazio aereo, è di una sfacciataggine senza precedenti".

"È necessario rispondere ai crescenti controlli dei confini e all'aggressività della Russia rafforzando rapidamente la pressione politica ed economica", ha aggiunto. L'Estonia è il terzo paese della Nato a segnalare un'incursione del suo spazio aereo da parte della Russia nelle ultime settimane: domenica, la Romania ha dichiarato che un drone ha violato il suo spazio aereo durante un attacco russo alla vicina Ucraina.

