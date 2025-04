Expo Osaka 2025, Vattani: “Opera di Tintoretto messaggio dal passato per il futuro dell’Italia”

“Il Padiglione Italia all’Expo di Osaka è uno strumento per far conoscere la nostra storia, la nostra cultura e la nostra innovazione. Con il Gruppo Bracco, abbiamo sottoposto l’opera di Tintoretto ad analisi diagnostiche avanzate. Un’opera che manda un messaggio dal passato per il futuro dell’Italia”. Parole di Mario Vattani, commissario generale Italy Expo 2025 Osaka, partecipando alla presentazione del ritratto ‘Ito Mancio’ che accoglie i visitatori al Padiglione Italia dell’Expo giapponese. Un’opera accompagnata da un video che mostra le fasi delle analisi diagnostiche condotte dal Gruppo Bracco, Official Gold Sponsor dell’esposizione universale 2025.