L'insulto di Josh Hokit intervistato da Joe Rogan e il "plauso a Trump per aver avuto le palle di organizzare una cosa del genere"

"Michelle Obama è un uomo. Ho ragione, America?". Applausi, fischi - e un timido sorriso del tycoon - per l'insulto all'ex first lady pronunciato da un lottatore ieri sera, direttamente dal ring dell'evento di arti marziali UFC Freedom 250 ospitato da Donald Trump alla Casa Bianca in coincidenza con il suo 80esimo compleanno.

UFC heavyweight Josh Hokit sparked controversy after defeating Derrick Lewis at the White House-hosted UFC Freedom 250 event.



During his post-fight interview with Joe Rogan, Hokit said, “Michelle Obama is a man. Am I right, America?”pic.twitter.com/K3o5ttqvsx — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

A insultare durante un'intervista con Joe Rogan al centro della gabbia è stato Josh Hokit. "Michelle Obama è un uomo! Ho ragione, America? Un plauso a Trump per aver avuto le palle di organizzare una cosa del genere", ha detto l'atleta. Se Rogan non ha fatto una piega dopo l’insulto, applausi ma anche fischi si sono alzati dalla platea mentre per un breve istante, ripreso dalle telecamere, Trump è parso accennare un mezzo sorriso.