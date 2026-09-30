Flanagan (Left), 'rientro Gb in Ue realistico perché politicamente popolare'

"L'invasione russa di Ucraina ha archiviato l'approccio ostile e poco utile post-Brexit', spiega l'eurodeputato all'Adnkronos: anche l'Ue è pronta a discutere un rapporto più stretto

Il rientro del Regno Unito nell'Unione europea è realistico perché "politicamente popolare, e questo lo rende molto più probabile". Lo dichiara all'Adnkronos Luke Ming Flanagan, eurodeputato irlandese appartenente al gruppo della Sinistra e membro della Delegazione del Parlamento europeo che si occupa del partenariato Ue-Regno Unito, commentando l'apertura del premier britannico Andy Burnham in merito.

"È una vittoria politica, e lui lo sa", rileva Flanagan, secondo cui si tratta sia di una mossa di politica interna, sia di un segnale concreto verso l'Ue. In linea generale, l'europarlamentare rileva che "l'invasione russa dell'Ucraina ha archiviato l'approccio ostile e poco utile che aveva prevalso dopo la Brexit". Anche l'Ue è dunque pronta a discutere un rapporto più stretto, inclusi i temi più delicati come mercato unico, unione doganale e mobilità giovanile, evidenzia, aggiungendo che il Parlamento europeo dovrebbe "avere un ruolo specifico" nel processo.

Al congresso laburista di ieri Burnham ha annunciato che presenterà le opzioni di avvicinamento in occasione del prossimo vertice Ue-Regno Unito, previsto a novembre. Secondo l'europarlamentare irlandese, i temi che dovrebbero dominarlo sono commercio e mobilità, non la difesa o l'energia, ambiti in cui la cooperazione tra Ue e Londra si è approfondita negli ultimi anni.