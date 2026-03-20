La meningite continua a diffondersi nel Regno Unito, i casi nel Kent sono 27 ma il focolaio ha già causato due decessi. La famiglia della 18enne Juliette Kenny, una delle due vittime della meningite B, ha lanciato un appello per una campagna di vaccinazione di massa. La famiglia ha appoggiato le crescenti richieste della Meningitis Research Foundation di estendere l'accesso al vaccino contro la meningite B tramite il Servizio sanitario nazionale (Nhs) anche agli adolescenti e ai giovani adulti. La meningite B è causata dalla malattia meningococcica, che, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) statunitensi, è letale per 10-15 persone infette su 100, anche se trattata. La malattia meningococcica è qualsiasi patologia causata dal batterio 'Neisseria meningitidis', presente nella gola e nel naso.

La corsa alla vaccinazione ha messo in difficoltà le strutture. L'Università del Kent ha chiuso la fila per l'immunizzazione nel suo campus di Canterbury "a causa di problemi di capacità", nonostante gli sforzi del governo per raggiungere un maggior numero di persone. Ma verranno aperte altre strutture con orari più flessibili. Finora, nel Kent sono stati somministrati oltre 8.500 antibiotici e 1.600 vaccini alle persone aventi diritto.

"Sebbene gli antibiotici preventivi rimangano l'intervento chiave per proteggere le persone e arrestare la diffusione dell'infezione, la vaccinazione viene offerta come misura aggiuntiva per fornire una protezione a lungo termine a coloro che sono a maggior rischio - precisa una nota dell'Uk Health Security Agency - Data l'attuale domanda sul mercato privato del vaccino contro il meningococco B, 20mila dosi saranno rese disponibili dall'Nhs per garantire la continuità dell'offerta privata, consentendo a un massimo di 2.000 farmacie di ricevere i vaccini nelle prossime 48 ore".