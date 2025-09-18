"Lei sostiene Hamas". E' il durissimo attacco di Sam van Rooy, parlamentare belga, a Francesca Albanese. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati è in collegamento con il parlamento belga, come mostra il video pubblicato da van Rooy sul proprio profilo X.

Francesca Albanese, 'UN Special Rapporteur on the occupied Palestinian territories', received a warm welcome from me in the Belgian parliament.



"Hello Francesca Albanese. At a certain point you blocked me on X and that is a quality label, so thanks for that.



Since then,… pic.twitter.com/LJvhyBBo0o — Sam van Rooy MP (@SamvanRooy1) September 17, 2025

Il parlamentare è un deputato del partito populista Vlaams Belang, favorevole all'indipendenza delle Fiandre e ad una regolamentazione rigida dell'immigrazione. "Lei è stata criticata per antisemitismo da Canada. Germania, Stati Uniti e Francia. Il fatto che lei sia stata invitata qui dice tutto sul Belgistan e su questo parlamento che sta diventando islamico", prosegue. Albanese ascolta e prende appunti, reagendo con sorpresa totale alle parole del parlamentare: "E' incredibile".