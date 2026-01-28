Un ex senatore francese è stato condannato in un caso di tentata violenza sessuale facilitata dall'uso di droghe: la Corte penale di Parigi ha condannato Joel Guerriau a quattro anni di carcere, di cui 18 mesi di reclusione effettiva. Era stato riconosciuto colpevole di aver drogato la deputata Sandrine Josso nel 2023 con l'intento di aggredirla sessualmente.

La corte non ha creduto alla versione dei fatti di Guerriau, che aveva sostenuto che si sarebbe trattato di un atto "involontario". Secondo la corte, l'ex senatore avrebbe deliberatamente iniettato droghe nel drink della Josso per usarle violenza. La corte ha anche evidenziato le ricerche online dell'ex senatore relative a droga e stupro.

Sandrine Josso ha lasciato l'aula visibilmente scossa. "Sono sollevata e credo che ora mi riposerò. Mi hanno creduto". Ma la vittima dovrà prepararsi per un secondo processo, perché l'avvocato di Joël Guerriau ha annunciato, dopo la sentenza iniziale, che presenterà ricorso. Questa decisione sospende di fatto la sua detenzione. L'ex senatore non andrà quindi in carcere fino al processo d'appello.