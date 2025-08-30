circle x black
Paura a Evreux

Francia, auto su folla fuori da un locale: un morto. Arrestate tre persone

E' accaduto a Evreux nella notte. Ci sono anche 5 feriti, di cui due gravi

Polizia francese - (Afp)
30 agosto 2025 | 11.21
Redazione Adnkronos
E' di un morto e cinque feriti, di cui due gravi, il bilancio di un'auto che ha investito ''deliberatamente'' un gruppo di pedoni a Evreux, in Francia, nella notte. Lo riferisce il procuratore di Evreux, Rémi Coutin, all'Afp.

La dinamica

Dopo una lite in un bar intorno alle 4 del mattino, "una persona è andata a prendere un'auto e ha volontariamente fatto retromarcia ad alta velocità tra la folla fuori dal locale", ha dichiarato Coutin, aggiungendo che tre persone sono state arrestate. E' stata aperta un'inchiesta per omicidio e tentato omicidio, ha spiegato il magistrato.

