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Ebola, primo caso registrato in Francia﻿

E' un medico rientrato dalla Repubblica democratica del Congo

Controlli meidici per Ebola - (Afp)
Controlli meidici per Ebola - (Afp)
24 giugno 2026 | 11.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato registrato in Francia un primo caso di ebola. Lo ha annunciato il ministero della Sanità francese spiegando che il caso riguarda un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica democratica del Congo. Il ministero ha ''confermato di aver individuato un primo caso positivo al virus Ebola sul territorio nazionale", si legge in una nota.

Il primo ministro Sebastian Lecornu ''segue da vicino'' il caso, ha fatto sapere l'entourage del premier francese.

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