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Francia, Macron assiste a lancio di prova missile intercontinentale da sottomarino nucleare

"Per essere liberi, bisogna essere temuti. E per essere temuti, bisogna essere potenti", ha dettoil capo dell'Eliseo

Macron assiste a lancio di prova missile intercontinentale
Macron assiste a lancio di prova missile intercontinentale
06 ottobre 2026 | 13.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Emmanuel Macron ha assistito questa mattina al "primo lancio" di prova di un missile intercontinentale lanciato da un sottomarino nucleare lanciamissili al largo del Finistère. Lo hanno annunciato l’Eliseo e il ministero delle Forze Armate. Il capo dello Stato ha assistito al lancio a bordo di una fregata della Marina nazionale, ha riferito la presidenza all’Afp. Il missile, la terza versione del missile balistico strategico mare-terra M51, entrato in servizio un anno fa, era "privo della sua testata nucleare" ed è ricaduto "nel nord dell’Atlantico, a diverse centinaia di chilometri da qualsiasi costa", ha precisato il ministero delle Forze Armate in un comunicato.

A bordo della fregata multi-missione Auvergne, sottolinea Macron, "ho assistito al primo lancio del nuovo missile balistico M51.3 dal sottomarino Le Vigilant. Pochissime nazioni dispongono di un simile know-how", sottolinea in un post su 'X' Macron. "Congratulazioni a tutti i protagonisti di questo eccezionale successo: Dga, Cea, Ariane Group, Naval Group e Marine nationale. Il vostro professionismo, il vostro rigore e la vostra padronanza tecnica sono l'orgoglio della Francia".

Questo successo tecnico, sottolinea Macron, "è una nuova dimostrazione della credibilità della nostra dissuasione": "Per essere liberi, bisogna essere temuti. E per essere temuti, bisogna essere potenti".

Per proteggere i francesi di fronte alle minacce, aggiunge il presidente francese, "ho avviato nel 2017 il rinnovamento dei nostri mezzi per i prossimi decenni. In dieci anni, il bilancio delle nostre forze armate sarà raddoppiato. I nostri futuri sottomarini strategici sono attualmente in cantiere. Il programma dei missili strategici ipersonici e manovrabili, che equipaggeranno la nostra componente aerea di dissuasione, è stato lanciato quest'anno. La nostra dissuasione nucleare ci protegge e continuerà a proteggerci".

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