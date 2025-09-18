circle x black
Cerca nel sito
 

Francia, proteste e cortei contro tagli al bilancio: 99 persone fermate

Il Paese scende in piazza nella giornata di manifestazioni più numerosa dal 2023

Le proteste in Francia - Afp
Le proteste in Francia - Afp
18 settembre 2025 | 13.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Francia si prepara oggi, giovedì 18 settembre, a uno dei più grandi scioperi degli ultimi anni, mentre i sindacati si uniscono per fare pressione sul nuovo primo ministro, Sébastien Lecornu , affinché riconsideri i tagli al bilancio e agisca su salari, pensioni e servizi pubblici. Secondo la polizia, oggi circa 800mila persone scenderanno in piazza in tutto il Paese per manifestare, con ripercussioni anche su scuole, treni e trasporti aerei. Saranno schierati complessivamente 80mila agenti di polizia.

Si prevede che sarà la giornata di manifestazioni più numerosa dal 2023, quando un gran numero di persone scese in piazza per protestare contro l'uso del potere esecutivo per far passare l'aumento dell'età pensionabile francese a 64 anni da parte di Emmanuel Macron, senza un voto in parlamento.

Salgono a 99 le persone fermate

In mattinata sono già 99 le persone fermate in Francia nella giornata di mobilitazione con proteste, cortei e scioperi. Quindici delle 99 persone sono state fermate nella regione di Parigi. Lo riferisce Bfmtv che rilancia gli ultimi dati ufficiali diffusi dalle forze di sicurezza.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francia proteste francia scioperi francia manifestazione francia arresti francia macron
Vedi anche
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza