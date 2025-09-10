Circa un migliaio di persone sono scese in piazza in Francia oggi, mercoledì 10 settembre, per la manifestazione 'Blocchiamo tutto'. Lo ha annunciato la Gendarmeria nazionale spiegando che almeno 75 persone sono state fermate nella sola regione di Parigi. Il movimento di protesta, nato sui social media, promette di paralizzare il Paese con boicottaggi, scioperi e occupazioni simboliche di municipi e uffici pubblici, suscitando interrogativi sulla nascita di un nuovo soggetto politico sul modello dei Gilet Gialli.

"La situazione è sotto controllo, ma altamente instabile", ha riferito la Gendarmeria riferendo che nella notte si sono registrate sette manifestazioni di protesta in Francia, alcune delle quali sono ancora in corso. I servizi di sicurezza si aspettano che 100mila persone scendano oggi in piazza in Francia e il ministro degli Interni Bruno Retailleau ha annunciato "tolleranza zero".

Come previsto si registrano disagi al traffico, con blocchi alla circolazione a Lione, Lille e Grenoble. A Parigi, invece, al momento risulta ''quasi normale'' la circolazione su autobus e metropolitane. Fermati i manifestanti che hanno cercato di interrompere la circolazione sulla tangenziale di Parigi appiccano fuochi sporadici, spiega l'emittente Bfmtv riferendo che il traffico rimane scorrevole.

Erwan Coiffard, portavoce della Gendarmeria Nazionale, ha detto a Bfmtv che "azioni più significative" sono state segnalate "nella regione della Bretagna". Momenti di tensione a Lione dove circa 100 persone stanno bloccando la rotonda di Feyssine e la polizia ha "fatto ricorso a mezzi per disperdere i dimostranti ostili che bloccavano il traffico sul ponte dell'Università e sulle banchine". Diverse centinaia di persone si sono radunate a Marsiglia in Place de la Joliette, rovesciando i bidoni della spazzatura. Il traffico è stato gravemente interrotto in alcune zone di Marsiglia.

Manifestazioni di protesta sono in corso anche nelle scuole superiori. "Blocchiamo le nostre scuole superiori contro la negazione della democrazia, contro le inaccettabili condizioni di studio, finché non vinceremo la nostra causa", ha detto il presidente dell'Unione delle scuole superiori a Bfmtv.

Chi c'è dietro 'Blocchiamo tutto'

La giornata di mobilitazione nazionale è stata proclamata da un movimento che, secondo il quotidiano Le Parisien, conta circa 20 organizzatori e si dichiara indipendente da partiti e sindacati. 'Blocchiamo Tutto' è il risultato di un malcontento popolare che è montato negli ultimi mesi su piattaforme come X, TikTok, Telegram e Facebook e che si è rafforzato con l'annuncio della manovra di Bayrou, che prevedeva tagli al bilancio per quasi 44 miliardi di euro e alla sanità, la cancellazione di due festività nazionali ed il congelamento delle pensioni.

All'origine dell'iniziativa ci sono due gruppi principali: 'Indignons-nous' e 'Les Essentiels'. Il primo, legato a istanze progressiste, si concentra su rivendicazioni sociali, come l'opposizione ai tagli e la difesa dei servizi pubblici. Il secondo, sovranista e più orientato a destra, chiede la Frexit, cioè l'uscita della Francia dall'Unione Europea, critica le tasse e propone azioni come non usare la carta di credito ed evitare acquisti nella grande distribuzione.

Secondo la ricercatrice Elisabeth Godefroy, il movimento è "abbastanza eterogeneo". Ma nonostante le forte differenze ideologiche, i due gruppi hanno scelto di collaborare almeno per l'appuntamento di domani, evidenziando "l'esigenza di trovare nuovi modi di mobilitazione di fronte al fallimento delle modalità tradizionali", come ha osservato Francois Boulo, avvocato ed ex portavoce dei Gilet Gialli.

Diverse organizzazioni sindacali e partiti di sinistra hanno già manifestato l'intenzione di unirsi al movimento, mentre gli organizzatori insistono sull'indipendenza da partiti e sindacati per "mobilitare al massimo" i cittadini.

Alcuni osservatori hanno evidenziato forti analogie con i Gilet Gialli, le cui proteste agitarono la Francia nel 2018. Come allora, il movimento nasce sui social, non ha un leader unico né legami con partiti politici, e raccoglie cittadini che si sentono "lasciati indietro". Un sondaggio condotto dal think tank Jean-Jaures su oltre mille sostenitori di 'Blocchiamo Tutto', ha rilevato che il 69% ha votato per il partito di Jean-Luc Melenchon alle presidenziali 2022, mentre solo il 2% per Emmanuel Macron ed il 3% per Marine Le Pen.