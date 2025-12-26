Fotografato un gatto con la testa piatta in Thailandia. L'animale prende il nome della loro fronte appiattita. Vive in Brunei, Indonesia e Malesia, ma si temeva fosse estinto in Thailandia, dove non si vede da circa 30 anni e, invece, come riporta 'LiveScience', è stato fotografato, grazie ad alcuni dispositivi lasciati in diverse aree del Paese.

L'organizzazione per la conservazione dei gatti Panthera ha annunciato la scoperta oggi, venerdì 26 dicembre, che è anche l'annuale Wildlife Protection Day della Thailandia. Questi felini sono un po' più piccoli di un normale gatto domestico, pesano circa due chili, e sono tra i più rari al mondo. L'Unione nazionale per la conservazione della natura stima che nel mondo ce ne siano circa 2mila e cinquecento. Il loro habitat è minacciato dalla progressiva deforestazione.