L'attivista svedese Greta Thunberg ha lasciato l'aeroporto di Tel Aviv in Israele a bordo di un aereo diretto in Svezia, via Francia, dopo aver accettato di essere espulsa insieme ad altri tre attivisti. Lo rende noto il ministero degli Esteri israeliano su 'X' condividendo due foto dell'attivista a bordo dell'aereo.

Altri otto attivisti, tra cui l'avvocato franco-palestinese e membro del Parlamento europeo Rima Hassan, si sono rifiutati di firmare l'espulsione volontaria e sono stati trasferiti in un centro di detenzione.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025

Greta Thunberg era a bordo del veliero Madleen della Freedom Flotilla Coalition intercettato dalle autorità israeliane in acque internazionali mentre era diretto verso la Striscia di Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

L'immagine dell'attivista svedese diffusa ieri dall'account ufficiale di Israele era diventata presto virale: Thunberg era stata fotografata mentre una soldatessa le offriva un panino dopo lo stop alla nave verso Gaza. Ironica la descrizione israeliana: "Lo 'yacht dei selfie' sta navigando sano e salvo verso le coste di Israele. I passeggeri - si legge - sono al sicuro, hanno ricevuto panini e acqua e dovrebbero tornare nei loro Paesi d'origine. La piccola quantità di aiuti non consumata dalle 'celebrità' verrà trasferita a Gaza attraverso canali umanitari reali [...]. Esistono modi per consegnare aiuti alla Striscia di Gaza, ma non prevedono provocazioni e selfie".