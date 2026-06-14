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Starmer: "Intercettata nella Manica una petroliera della flotta ombra russa"

La nave, la Smyrtos, è stata fermata e resterà sotto monitoraggio al largo della costa meridionale dell'Inghilterra mentre proseguono le indagini

Keir Starmer - (Fotogramma/Ipa)
Keir Starmer - (Fotogramma/Ipa)
14 giugno 2026 | 12.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le forze armate britanniche hanno intercettato nella notte nella Manica una petroliera della cosiddetta "flotta ombra" russa. Lo ha annunciato il premier britannico Keir Starmer, spiegando che l'operazione, durata circa sei ore, ha coinvolto commandos dei Royal Marines, agenti specializzati della National Crime Agency e mezzi della Royal Air Force. La nave, la Smyrtos, è stata fermata e resterà sotto monitoraggio al largo della costa meridionale dell'Inghilterra mentre proseguono le indagini.

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Secondo Starmer, l'operazione rappresenta "un altro colpo alla Russia" e un messaggio a chi contribuisce a finanziare la guerra in Ucraina del presidente Vladimir Putin. Il ministero della Difesa britannico ha ricordato che Mosca utilizza una rete di oltre 700 petroliere con strutture proprietarie opache per aggirare le sanzioni internazionali sulle esportazioni di petrolio. Londra sostiene che questa flotta trasporti circa il 75% del greggio russo soggetto a restrizioni e ha già sanzionato più di 500 imbarcazioni collegate a tale sistema.

Dal canto suo l'Ucraina ha elogiato l'operazione, effettuata con il supporto francese, definendola un colpo alla "macchina da guerra" del Cremlino. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha affermato su X che la "flotta fantasma della Russia è uno strumento di guerra" e che ogni nave fermata significa "meno denaro per la macchina da guerra della Russia". "Tagliare queste fonti di reddito contribuisce a ridurre la capacità della Russia di finanziare attacchi missilistici e con droni contro le città ucraine", ha aggiunto.

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flotta ombra russa gb news manica flotta ombra russa manica gb flotta ombra russa
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