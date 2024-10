Germania, Lucas: '35 anni fa la rivoluzione pacifica, oggi quel coraggio fonte di ispirazione'

"Quasi 35 anni fa cadde il Muro di Berlino, solo un anno dopo la Germania era riunificata. Guardando oggi la nostra Europa, scossa da guerre e crisi, si ha quasi l’impressione che il superamento pacifico della dittatura comunista, della spaccatura della Germania e dell’Europa, sia stato un miracolo". A ricordare i fatti culminati nella caduta del Muro di Berlino, il 9 novembre 1989 e nella successiva riunificazione della Germania, il 3 ottobre 1990, è stato l’ambasciatore tedesco Hans-Dieter Lucas, intervenendo a Villa Almone al ricevimento offerto in occasione della Festa dell’Unità tedesca, che si celebra il 3 ottobre.

Presenti assieme all’ambasciatore il Ministro per gli affari europei ed internazionali dello stato libero di Baviera Eric Beisswenger e il Presidente della Sezione di Amicizia bilaterale Italia-Germania dell’Unione Interparlamentare, Giangiacomo Calovini.

"La rivoluzione pacifica - ha osservato l’ambasciatore - non è stata però un miracolo: la dobbiamo infatti al coraggio di tante persone. A Berlino, Lipsia, ma anche a Varsavia, Budapest o Praga tantissima gente si è battuta per la libertà, per un’Europa democratica, unita. Questo coraggio e la forza di una visione positiva possono essere per noi soprattutto oggi, in questi tempi difficili, una fonte di ispirazione. Poiché lottare con coraggio per i valori democratici, viverli e proteggerli è l’essenza della nostra convivenza in Europa. Germania e Italia, entrambi membri fondatori dell’UE e alleati nella Nato, hanno qui una responsabilità particolare", ha aggiunto, ricordando come questo sia stato "il messaggio centrale" della visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Germania e della sua partecipazione, assieme al presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, alla commemorazione di Marzabotto pochi giorni fa, in occasione dell’ottantesimo anniversario degli eccidi di Monte Sole. "Un giorno che ci ha ricordato con grande commozione il dono dell’amicizia italo-tedesca dopo la seconda guerra mondiale".

Ne deriva "un obbligo condiviso di adoperarci per la tutela e il futuro della democrazia e per un’Europa pacifica basata sullo Stato di diritto", ha aggiunto Lucas, ricordando "la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina" che "ha infranto la promessa di un ordine di pace in tutta l’Europa".

"Allo stesso tempo -ha sottolineato- la solidarietà con l’Ucraina ci ha uniti in Europa. Questa solidarietà dovremo dimostrarla anche in futuro", ha proseguito, ringraziando l’Italia "per il suo impegno nel quadro della Presidenza del G7 – non solo con riguardo all’Ucraina, ma anche a tanti altri temi, come ad esempio l’Africa e la digitalizzazione". "Grazie a molti progetti comuni", Italia e Germania sono unite "in un partenariato strategico per un’Europa forte".