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Gerusalemme, media: "Irruzione di 169 coloni israeliani nel complesso della moschea di Al-Aqsa"

I coloni hanno compiuto rituali di preghiera talmudica nei cortili della moschea. Libano, pesanti bombardamenti di Israele nel sud

La moschea di Al-Aqsa - (Ipa)
La moschea di Al-Aqsa - (Ipa)
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15 settembre 2026 | 14.06
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Un gruppo di 169 coloni israeliani ha fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa presidiato dalle forze israeliane. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita il governatorato di Gerusalemme. Dopo essere entrati attraverso Bab al-Maghariba, i coloni hanno compiuto rituali di preghiera talmudica nei cortili della moschea. Ai non musulmani è consentito visitare il complesso di Al-Aqsa, ma la preghiera, nel terzo luogo più sacro dell'Islam, non è permessa in base a un accordo del 1967 che regola lo status quo del sito.

Gruppi radicali di coloni hanno invitato i loro sostenitori a partecipare in massa a incursioni nella moschea di Al-Aqsa con il pretesto di celebrare il Capodanno ebraico. Le autorità israeliane sfruttano le festività ebraiche per chiudere le strade e imporre severe restrizioni alla circolazione dei palestinesi in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme, secondo quanto riportato dalla Wafa.

Idf: "Eliminati due terroristi di Hamas"

Continuano le operazioni di Israele a Gaza. Il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane ha annunciato l'eliminazione di due terroristi di Hamas: Rafat Abu Zmar, comandante di compagnia presso il quartier generale operativo dell'ala militare del partito islamista; e Hamad Hadar Fahmi Agur, un militante della stessa ala. Abu Zmar, che si occupava dell'addestramento del gruppo da prima del 7 ottobre, è stato eliminato ieri nella zona di Khan Younis. In un'altra operazione a Gaza City, le Idf hanno ucciso Agur, coinvolto nella produzione di equipaggiamento bellico.

Libano, pesanti bombardamenti di Israele nel sud

In Libano le forze israeliane hanno effettuato pesanti bombardamenti nella città di Qounine, nel distretto di Bint Jbeil, nel sud del Paese. Lo riporta l'Agenzia di stampa nazionale libanese.

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gerusalemme israele moschea di al aqsa al aqsa coloni israeliani
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