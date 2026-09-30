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Gozi (Re) all'Ue: "Albania, chiedere conto a Rama su rivoluzione dei fenicotteri"

L'eurodeputato liberale chiede a Ursula von der Leyen di interpellare il premier albanese sulle proteste ("Flamingo Revolution") e la repressione

L'eurodeputato Sandro Gozi (a destra in primo piano)
L'eurodeputato Sandro Gozi (a destra in primo piano)
30 settembre 2026 | 09.07
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 2 minuti

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen deve chiedere "informazioni a Edi Rama su cosa sta succedendo in Albania". Lo ha detto Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico Europeo, in un'intervista al quotidiano triestino Il Piccolo, in occasione della visita a Tirana della presidente.

Al centro dell'appello è la 'rivoluzione dei fenicotteri', la protesta ambientalista e anticorruzione nata contro i progetti di sviluppo immobiliare e turistico sull'isola di Sazan, legati al genero di Donald Trump, Jared Kushner. Un movimento che secondo Gozi "è ancora forte e continua a chiedere trasparenza e democrazia", mentre "Rama reagisce in maniera repressiva e autoritaria. Ora occorre che von der Leyen chieda spiegazioni perché dobbiamo essere esigenti a sciogliere nodi democratici di trasparenza”, ha aggiunto Gozi

Secondo l’eurodeputato, quanto accade in Albania "non è positivo per uno Stato candidato" ad entrare nell'Ue. "Non sta aiutando il percorso dell'Albania verso l'Europa". Gozi ha ricordato di aver chiesto conto a Meta e a Rama della chiusura, la scorsa estate, dei profili Instagram di alcuni attivisti del movimento, presentando anche un'interrogazione alla Commissione europea: "Ne è nato un dissidio aperto tra Rama e noi". E ancora: "Il 4 settembre ho fatto un'intervista con Euronews Albania e qualche ora dopo pure il loro account è stato oscurato".

"Visti i rapporti tra Giorgia Meloni e Rama, anche per i centri in Albania, un fallimento che la premier è riuscita a vendere come un successo in Ue, non stupisce che il governo italiano e parte del mondo istituzionale italiano sia così silenzioso sulla Flamingo revolution", ha concluso Gozi, avvertendo che "se ci troveremo un'Albania non completamente democratica in Ue, beh, abbiamo visto cosa è successo con l'Ungheria".

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Albania Sandro Gozi Ue allargamento Ue rivoluzione fenicotteri
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