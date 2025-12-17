circle x black
Cerca nel sito
 

Gran Bretagna, incriminato per strangolamento il nipote di Churchill e parente di Diana

Charles James Spencer-Churchill è il 12esimo duca di Marlborough. La sua dimora di famiglia è il trecentenario Blenheim Palace, luogo di nascita di Winston Churchill, a Woodstock

Charles James Spencer-Churchill - Ipa
Charles James Spencer-Churchill - Ipa
17 dicembre 2025 | 17.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stato incriminato per tre capi d'accusa per tentato strangolamento il 12esimo duca di Marlborough, pronipote di Winston Churchill e parente della principessa Diana. Lo ha reso noto la polizia della Thames Valley spiegando che Charles James Spencer-Churchill avrebbe tentato di strangolare la stessa persona tre volte, dal novembre del 2022 al maggio del 2024, a Woodstock nell'Oxfordshire. Arrestato il 13 maggio dello scorso anno, il duca settantenne è stato convocato presso la corte dei magistrati di Oxford.

Spencer-Churchill, dodicesimo duca di Marlborough e membro di una delle famiglie più aristocratiche della Gran Bretagna, è noto per aver avuto una lunga storia di tossicodipendenza in passato. Imparentato con Sir Winston Churchill e alla lontana con Diana attraverso la linea Spencer, Spencer-Churchill ha ereditato il suo ducato nel 2014 dopo la morte del padre, l'undicesimo duca di Marlborough. In precedenza era stato Marchese di Blandford, noto anche come Jamie Blandford. La sua dimora di famiglia è il trecentenario Blenheim Palace, luogo di nascita di Winston Churchill, a Woodstock.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Charles James Spencer Churchill churchill gran bretagna spencer
Vedi anche
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza