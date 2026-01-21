Donald Trump annuncia di aver raggiunto "il quadro di un futuro accordo" sulla Groenlandia con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e che pertanto non farà scattare i dazi che aveva minacciato di imporre ai Paesi europei che hanno inviato militari sull'isola e che sarebbero dovuti entrare in vigore il primo febbraio.

Al termine di un'altra giornata convulsa sul fronte internazionale con l'intervento di Trump a Davos in cui ha ribadito le sue mire sull'isola, il presidente americano in un post su X scrive: "Sulla base di un incontro molto produttivo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito il quadro di un futuro accordo relativo alla Groenlandia e, di fatto, all'intera regione artica. Questa soluzione, se portata a termine, sarà ottima per gli Stati Uniti d'America e per tutti i Paesi della Nato. Sulla base di questo accordo, non imporrò i dazi che sarebbero dovuti entrare in vigore il 1° febbraio".

Nel post, Trump riferisce che "sono in corso ulteriori discussioni riguardanti il Golden Dome in relazione alla Groenlandia" e che "ulteriori informazioni saranno rese disponibili man mano che le discussioni procederanno". "Il vice presidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, l'inviato speciale Steve Witkoff e altri, se necessario, saranno responsabili dei negoziati e riferiranno direttamente a me", conclude il presidente.