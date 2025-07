Le autorità cittadine di Berlino, le forze armate tedesche e dodici ospedali della capitale si stanno preparando dettagliatamente per scenari cupi, tra i quali scontri armati scoppiati nella metropoli. Agli ospedali berlinesi è stato presentato un piano, frutto di due anni di lavoro, per rispondere a questo e ad altri scenari di protezione civile. Il piano è stato elaborato sullo sfondo della guerra della Russia contro l'Ucraina e dei timori della Nato di un'ulteriore avanzata verso l'Europa occidentale. Quando la Russia ha annesso la penisola ucraina della Crimea nel 2014, il governo tedesco ha deciso di riorganizzare la Protezione civile del Paese, che è stata trascurata fin dalla riunificazione del 1990.

Il piano e gli scenari peggiori

Il piano completo rimane segreto, per motivi di sicurezza. Tuttavia, il Senato di Berlino ha presentato le questioni importanti in gioco, in una conferenza stampa tenutasi oggi. Tra queste, il mantenimento dei servizi e delle catene di approvvigionamento necessari per l'operatività dell'ospedale, l'assegnazione di emergenza dei pazienti e la garanzia di un'alimentazione di riserva sufficiente, di forniture mediche e medicinali.

La senatrice berlinese per la Sanità, Ina Czyborra, ha spiegato che "a causa della mutata valutazione della minaccia, è diventato necessario ampliare la Protezione civile più di quanto si è fatto negli ultimi anni".

Gli scenari peggiori includono un aumento del numero di pazienti, unito a carenze infrastrutturali e di risorse, un conflitto militare a Berlino e la completa evacuazione della capitale.

Marc Schreiner, amministratore delegato dell'Associazione Ospedaliera di Berlino, ha affermato che le esercitazioni di emergenza regolari hanno mantenuto gli ospedali ben preparati a rispondere a situazioni di pericolo acuto. Il nuovo piano ha tuttavia dimostrato che c'è ancora molto da fare, ha concluso.