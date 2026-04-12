Nessun accordo a Islamabad tra Iran e Usa. Le attese per una svolta si sono infrante nella notte tra l’11 e il 12 aprile 2026, quando i colloqui si sono conclusi senza intesa dopo 21 ore di negoziato. Washington ha parlato di “offerta finale”, mentre Teheran ha accusato gli Usa di richieste “irrealistiche” e di aver violato precedenti impegni.