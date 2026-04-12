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L'annuncio di Vance dopo 21 ore di negoziati. Washington ha parlato di "offerta finale", mentre Teheran ha accusato gli Usa di richieste "irrealistiche". Per l'Iran non sono previsti altri incontri, ma "la diplomazia continuerà"
Nessun accordo a Islamabad tra Iran e Usa. Le attese per una svolta si sono infrante nella notte tra l’11 e il 12 aprile 2026, quando i colloqui si sono conclusi senza intesa dopo 21 ore di negoziato. Washington ha parlato di “offerta finale”, mentre Teheran ha accusato gli Usa di richieste “irrealistiche” e di aver violato precedenti impegni.
Il risultato è uno stallo totale: secondo fonti iraniane, al momento non è previsto alcun nuovo round di negoziati, segnale di una rottura diplomatica profonda. Secondo il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei, "due o tre questioni chiave" hanno impedito di raggiungere accordo. Ma "la diplomazia non finisce mai", ha aggiunto.
Il fallimento dei colloqui mette a rischio la tregua temporanea di due settimane raggiunta pochi giorni fa, che aveva sospeso una guerra iniziata a fine febbraio con bombardamenti massicci.
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